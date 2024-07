Ritrovata la moto rubata alla coppia in viaggio di nozze: "Grazie, l'incubo è diventato una favola"

Siamo Elisa e Daniele, qualche giorno fa abbiamo segnalato qui il furto della nostra moto al secondo giorno di luna di miele. Siamo qui a raccontarvi che è stata ritrovata! Ringraziamo di cuore le persone che ci hanno dato consigli, anche di scrivere qui, che hanno dimostrato solidarietà, le forze dell’ordine che stanno gestendo le pratiche di restituzione. Un grazie particolare e dal profondo del cuore al signore che ha notato la moto e ci ha chiamati: al telefono ero incredula e non ho trasmesso a sufficienza la gratitudine provata. Siamo a un livello di felicità che non si riesce a spiegare. Un incubo si è trasformato in favola, GRAZIE!