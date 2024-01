"At Home", mostra collettiva di pittura

Dal 25 al 27 gennaio allo spazio ex Noviziato San Mattia dei Crociferi, si inaugura la collettiva "At home" mostra dei pittori partecipanti al laboratorio di pittura curato da Tiziana Viola-Massa. Espongono: Vita Catalano, Aurelio Cartaino, Gloria Di Maria, Grazia Cianciolo, Adriana Costa, Ivana Cucina, Giusi Giordano, Ninfa Greco, Filippa Iannazzo, Rita Milazzo, Anna Maria Novara, Silvana Magnis, Guner Keles e le piccole Amelia Radici e Elena Badalamenti del Lab kids.

"Il progetto espositivo - spiega la curatrice del laboratorio di pittura Tiziana Viola-Massa - mette insieme opere di medio grande formato, dedicato al concetto del focolare domestico come metafora di involucro dell' animo umano. Verte sul simbolo di 'casa' come intimità, sicurezza, porto sicuro e specchio dell' anima, ma anche e soprattutto come ricerca personale. I pittori che hanno affrontato questo tema hanno infatti compiuto un viaggio personale alla riscoperta del calore domestico e degli affetti. La casa diventa la rappresentazione dello stato della nostra coscienza come abitanti, uno specchio del sé dove possiamo imparare a interpretare ciò che vediamo e quello che siamo".

Non sarà solo una mostra ma uno spazio laboratoriale aperto dove si parlerà di disegno e tecniche pittoriche insieme alla docente Viola e ai vari pittori presenti in scena. Dal 25, inaugurazione ore 17, al 27 Gennaio, ex noviziato dei Crociferi, via Torremuzza, Orari 10-12.30 16.30-19.30.