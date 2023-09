"Mosaico", la musica dal mondo allo Stand Florio per abbattere le barriere culturali

“Abbattere le barriere culturali con il linguaggio universale della musica”, il leit motiv della rassegna musicale “Mosaic” prodotta dallo Stand Florio, da un'idea di Francesco Calabria. Cinque appuntamenti (6, 12, 16, 17 e 24 settembre) per un viaggio affascinante tra le diverse sonorità del mondo per creare, dai suoni dell'Africa alle armonie arabe, dalle percussioni latino-americane alle note europee, un flusso musicale che rappresenti l'interconnessione globale. Al via, mercoledì 6 settembre alle 21, con la Bossa Nova di Alessandro Panicola, ingegnere nel titolo, musicista nell'animo, fisico per passione, che condurrà gli ospiti dello Stand Florio in un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d'autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.

L’esecuzione può avere anche la forma di un “concerto ragionato” con interventi esplicativi sulle tecniche e i concetti del Samba e della Bossa Nova ed alcuni elementi di "musimatica". Talvolta anche gli spettatori vengono coinvolti nel concerto a suonare insieme al musicista delle piccole percussioni in una sorta di improvvisazione collettiva. A seguire alle 22, il sestetto “Pura Beleza” per una full immersion nei ritmi brasiliani. Capitanati da Linda Armetta alla voce, il gruppo propone un panorama molto vario della cultura brasiliana. Rita Collura al flauto, Daniela D'Amico alle percussioni, Carmelo Farina alla chitarra, Gianni La Rosa al basso e Fausto Riccobono alla batteria completano il sound del gruppo che vanta grande passione ed esperienza nella musica e cultura brasiliana di diversa provenienza, spaziando dalla bossa nova al latin jazz, dal frevo al samba e dal bajao al maracatù.

Per un'esperienza multisensoriale e particolarmente coinvolgente, anche per il palato, allo Stand Florio, nello splendido Giardino Donna Franca, spazio agli aperitivi e alle delizie in stile brasileiro preparate dallo chef resident Gaetano La Mantia. Piatto unico con gamberi alla bahiana, feijolada, crocchette di mais, pao de queijo (canino al formaggio), empada di manzo, spiedino di carne al “Churrasco”. È possibile prenotare al ristorante con menù alla carta. Come partecipare: ore 20: 00, costo 25, euro (piatto unico, drink alcolico/analcolico) spettacolo. Dopocena, ingresso ore 21:30, costo 15 euro con drink card. Info e prenotazioni: 351 5702022 (Stand Florio).