E' morto il Cavaliere Carra, professore del Vittorio Emanuele III: il messaggio degli ex alunni

E' venuto a mancare il Cavaliere Professore Carra, i suoi ex alunni dell'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III, con i quali aveva vissuto una rimpatriata poco tempo fa, lo ricordano con affetto e commozione. “Noi ragazzi della 5^ D Informatica, ci uniamo commossi alla Famiglia Carra per la tristissima notizia. Ci associamo al vostro dolore e vi siamo vicini… Il grande ed indimenticabile professore è giunto al termine del suo cammino. Oggi si presenta e lascia un vuoto che soltanto la sua memoria può tentare di colmare. Coraggio, non ci sono parole… Condoglianze vivissime alla famiglia. Riposi in pace. I ragazzi della quinta D".