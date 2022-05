Se ne va un altro pezzo di Palermo, è morto lo "zio Mimmo" Canatella: storico meccanico della Piaggio di via Restivo

Molti lo ricordano come il Signor Cannatella, altri come “lo zio Mimmo”. Sicuramente, tutti lo ricorderanno come esempio di professionalità e schiettezza che lo contraddistinguevano. Ci ha lasciato una pietra miliare, un piaggista come si autodefiniva, un professionista, la cui passione per la meccanica nasce prima dell’antica Vespa e che aveva mosso i primi passi negli anni '60 presso la succursale Piaggio "Morello", che in tanti ricorderanno con nostalgia.

Con profondo impegno e dedizione, ha creato un’officina, storica per tanti, in via Empedocle Restivo 166, che ha accolto l’elite della società palermitana, di cui si fregiava di esserne amico. In tanti lo definivano “il meccanico amico” e il ricordo che rimane in loro è sicuramente indelebile. Ciao “zio Mimmo”.