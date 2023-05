Ieri 10 maggio 2023 si è spento a casa sua Giuseppe Paolo Crini, storico orologiaio di Palermo. Ha dedicato 50 anni della sua vita al servizio del popolo per la riparazione degli orologi, del quale ne era un'amante fin da bambino. Il suo studio si trovava in via Notarbartolo, in cui si trova ancora oggi l'insegna. La messa verrà celebrata domani 12 maggio alle ore 10 nella Chiesa San Giovanni Apostolo al Cep,