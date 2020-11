Cep, montagna di spazzatura in via Cosenz

Da oltre una settimana non viene prelevata la spazzatura in via Luigi Cosenz, al Cep, e così dalle foto si evince la situazione in cui versiamo.Tra qualche giorno neanche più l'autobus potrà effettuare l'inversione di marcia. In un periodo di pandemia, questo è quello che ci offre la nostra Amministrazione comunale. Preciso che sotto la spazzatura persiste ormai da luglio un'ulteriore montagna di rifiuti ingombranti. E poi... arriva la tassa dei rifiuti per onorare il servizio che ci vien dato.

Enzo Lo Giudice