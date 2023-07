Viale Regione, montagna di rifiuti sulla bretella dell'autostrada in direzione Sferracavallo

Gallery



In viale Regione Siciliana Nord-Ovest, nella bretella che costeggia l'autostrada Palermo- TP-Mazara del Vallo in direzione di Sferracavallo va in onda sempre la stessa scena, cassonetti ammassati e una montagna di immondizie che fa da contorno. In questo tratto stradale dove finalmente dopo decenni è arrivata l'illuminazione grazie ai nuovi pali solari, la quantità di immondizie lasciata e lanciata dai gentlemen palermitani è talmente tanta in quantità da invadere una delle doppie carreggiate mettendo anche a rischio chi transita contemporaneamente con i veicoli, per non parlare se una macchina si ferma in corrispondenza per arricchire così tanta magnificenza. Mi, chiedo se ogni volta è necessario risolvere la raccolta ricorrendo a ruspe e camion cassonati? O se non sia più logico intanto aumentare il numero dei cassonetti, aumentare le frequenze di ritiro degli stessi e montare telecamere per scoraggiare il deposito anche di materiali ingombranti come frigoriferi, materassi, tv, plastiche, ruote ecc. Inoltre a breve distanza da entrambi i lati si possono ammirare distese di cartacce, lembi di plastica e immondizia sparsa anche in mezzo alla strada. Che gran spettacolo, per non parlare dello svincolo di Mondello Sferracavallo le cui siepi stanno letteralmente cadendo sul sottopasso circostante di Via Pietro Calandra. Mi auguro che la segnalazione non passi inosservata dato anche la pericolosità dei rifiuti e incuria del luogo.