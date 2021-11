Una montagna di rifiuti in via Li Muli

All'incrocio tra via Vincenzo Li Muli e via Emanuela Loi, vie intitolate a due poliziotti della scorta di Paolo Borsellino e vittime della strage di via d'Amelio, riaffiora la montagna di rifiuti che quasi mensilmente i residenti della zona sono costretti a sopportare e i passanti a fotografare. Protagonista, ancora una volta la spazzatura che supera la metà della strada mettendo anche a rischio gli automobilisti e soprattutto i motociclisti, lo sfondo il luogo che ha visto l'omicidio di Pio La Torre.

Ad alimentare lo stupore e la rabbia per questa reiterata e assurda situazione è il fatto che la scena si ripete sotto gli occhi dei militari della caserma Sole e a 2 passi dalla stazione di polizia di corso Pisani che nulla fanno per segnalare il disagio se non raccogliere le segnalazioni dei cittadini. La domanda che viene da porsi è: "E' giusto pagare la tassa sui rifiuti, prossima alla scadenza, se il servizio di raccolta è pressoché inesistente? " Non dimentichiamo che le tasse (a differenza delle imposte) sono i corrispettivi dei pubblici servizi...