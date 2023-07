Monreale, un vecchio cesso abbandonato e la centralina Tim in pericolo

Ho più volte segnalato, sia al Sindaco Alberto Arcidiacono che agli imperturbabili Assessori alla PM Giuseppe Di Verde e ai rifiuti urbani Antonella Giuliano, la presenza di materiale di risulta in un cassonetto non rimosso e accanto a questo un osceno quando indecoroso, per una Città che si auto definisce votata alla cultura e all'arte, vecchio cesso. Sono trascorse settimana dalla mia segnalazione ma nessuno, tra le Autorità cittadine e le Forze dell'Ordine tutte, sembrano essere turbate e scalafite.

Ho altresì segnalato il pericolo che corre la piccola centralina della fibra ultraveloce di recente collocata in via Antonio Veneziano dalla Tim, la quale viene spesso ricoperta, in particolare nel fine settimana, da un cumulo infinito quanto putrido di rifiuti che potrebbero, come in passato accaduto, essere dati alle fiamme. Gli stessi Tecnici della TIM mi hanno inoltre spiegato quanto delicati siano i filamenti in vetro della fibra ultraveloce e quanto appetitosi risultino per i ratti di fogna che, grazie ai rifiuti abbandonati, in barba alla raccolta differenziata porta a porta, scorrazzano felici, grassi e indisturbati, proprio in quel fetido e mai pulito, tranne che durante la Festa del SS. Crocefisso, anfratto.

Eppure la via Antonio Veneziano è una delle strade più trafficate di Monreale, la quale dista, fatto secondo me da non trascurare, pochi metri dal visitato Duomo, non molti giorni addietro visitato dal Presidente della nostra Repubblica.