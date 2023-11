Monreale, via Manfredi abbandonata dall’amministrazione comunale

Via Barogno Manfredi · Monreale

Noi residenti di via Barogno Manfredi abbiamo imparato di non aver diritto alla pulizia della strada, sempre piena di rifiuti di qualsiasi tipo, di colonie di ratti, di erba che straripa da tutti i marciapiedi. Nei giorni scorsi ci sono stati dei lavori di un'impresa che ha sostituito alcune lampade nella parte finale della strada: sono risultate assolutamente insufficienti. Di sera la zona è quasi al buio, con grande vantaggio per eventuali malintenzionati.

Mi chiedo e domando al sindaco di Monreale: ma esiste un direttore dei lavori che faccia l’interesse della comunità? E' possibile che la sua amministrazione non sia capace di mantenere in condizioni civili una strada del centro storico, abbandonandola a se stessa? Non voglio parlare di terzo o quarto mondo, ma sono assolutamente disgustato dall’ignavia, dall'incompetenza, dal menefreghismo, dall’approssimazione degli uffici preposti al compito di garantire il funzionamento della macchina pubblica.

Questa mia accorata lamentela spero che le faccia venire voglia di rendersi conto di persona, per una volta, della situazione e di dare una bella strigliata ai burocrati del Comune.

Renato Lo Coco