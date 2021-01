Monreale, in via Antonio Veneziano ancora rifiuti abbandonati

Anno nuovo vita vecchia. Non cambia, nonostante le mie segnalazioni e proteste, la situazione della centralissima via Antonio Veneziano, dove persiste l'assenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, oltretutto funzionario Rap. Nonostante le reiterate richieste e il tentativo di aggressione subito da me e da mia moglie, denunciato ai carabinieri, da parte di persone avvezze a gettare rifiuti per strada, non si vede nemmeno l'intervento fattivo dell'assessore al ramo e della locale polizia municipale. La foto è stata scattata oggi alle 14.50.