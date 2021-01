Monreale, in via Antonio Veneziano rifiuti in strada

Dopo che gli Operatori Ecologici delle "Blutech", azienda preposta al ritiro della raccolta differenziata porta a porta, i soliti e ben noti sporcaccioni che operano nella centrale via Antonio Veneziano, hanno immediatamente provveduto a gettare rifiuti per strada ed un grosso sacco di questi, in particolare, è finito sulla sede stradale e, poco dopo, è stata investito da diverse auto, tanto che il contenuto si è spalmato vergognosamente su tutta la strada che conduce proprio alla caserma della locale polizia municipale. Delle sempre annunciate telecamere, così come della presenza, più volte richiesta, degli Agenti di Polizia Municipale, nessuna traccia.