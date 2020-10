Monreale, passeggia per strada e prende a calci un gatto senza motivo | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La segnalazione mi è giunta ieri, lunedì 19 ottobre, da parte di alcuni cittadini residenti in via della Repubblica. Nel video si vede un tizio che prende immotivatamente a calci un gatto e che poi, sempre secondo le segnalazioni pervenutemi, distrugge anche la casetta-ristoro (quella rossa sulla destra nel video) che i cittadini, a loro spese ed a loro cura, avevano lì installato al fine di dare un riparo ai poveri gatti di strada ed ai loro piccoli. E' stato informato dell'accaduto il comandante della stazione carabinieri di Monreale ed il sindaco Alberto Arcidiacono che, proprio questa mattina, mi ha confermato che sta provvedendo a denunciarlo - attraverso un numero di targa che gli abbiamo fornito - per atti di violenza nei confronti degli animali.