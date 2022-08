Monreale, sgretolati alcuni scalini di piazza Matteotti

E' una piazzetta ibrida, quella dedicata a Giacomo Matteotti, una piazzetta con al centro una fontana di epoca fascista e anni addietro incredibilmente, per una città di collina come Monreale, rifatta con poco calpestabili ciotoli di mare.

Questa piazza Matteotti i Monrealesi la chiamano "arancio", forse perché risulta loro più facile ricordare un albero che un tempo, chissà quando, stava lì che il citato martire ucciso dalla squadracce fasciste, Ebbene, la scorsa domenica, dal mio terrazzo, ho assistito alla completa distruzione dei gradini della piazza ritratti nella foto da me all'indomani scattata e, lo confesso, onde evitare l'ennesima lite che porta solo a possibili conseguenze fisiche e giudiziariw, non sono intervenuto e ho osservato i due robusti e "dolci" pargoli, di mamma e papà altrettanto "robusti", saltare su quei gradini già traballanti e rabberciati, come gran parte della piazza, con il cemento rapido.