Monreale, gli scooter elettrici non rispettano le regole: "Vanno controsenso o a tutta velocità nelle isole pedonali"

Anche a Monreale, così come a Palermo e in altre città d'Italia, il problema legato alla guida senza regole dei mezzi elettrici - difficili da individuare e non facilmente sanzionabili dalle forze dell'ordine - è sentita e attuale. Affidati spesso a minorenni, i quali caricano sul sellino anche dei bambini, sbucano da tutte le parti; entrano nelle isole pedonali a tutta velocità, spesso facendo slalom tra i turisti e percorrono le vie periferiche e del centro storico in controsenso.

Le foto scattate dicono tutti. Scuole, famiglie, ma anche lo stesso Comune assieme a carabinieri e polizia municipale, dovrebbero incentivare, non solo i controlli, ma anche attivare una corretta informazione.