"Monreale: rivolta di commercianti e cittadini contro la sporcizia"

Proprio questa mattina, domenica 5 giugno 2022, un commerciate della zona della centrale via Antonio Veneziano, ha affidato alla sua pagina Facebook, l'avvilita e disarmante protesta che si, unisce, finalmente, alle mie reiterate denunce presentate, sino ad oggi inutilmente, alla Stazione Carabinieri di Monreale. Eppure, lo ribadisco e me ne assumo ogni responsabilità, la Polizia Municipale (guardia del Sindaco), avendo quasi un percorso obbligato da compiere in auto, transita, più volte al giorno, sulla citata Via Veneziano, ma sembra non accorgersi di nulla, dalla spazzatura gettata per strada da persone, ci tengo a sottolinearlo, ai più ben note; alla mancanza di strisce pedonali; agli scooter quasi tutti "truccati" nella marmitta e nella centralina elettronica e persino a quei soliti "tasci", i quali percorrono le vie del centro, piazza antistante al Palazzo di Città compresa, con i loro apparati musicali che sparano note, spesso napolegne (ben altra cosa sono le canzoni partenopee), a tutto volume.

Ho personalmente più volte inviato delle PEC all'attenzione del Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono, ma la risposta sull'argomento "rifiuti abbandonati" e su altre questioni che stanno a me a cuore e che anche lui dovrebbero interessare, è sempre la stessa, stringata, poco compromettente, poco esaustiva e totalmente vaga "ho girato le sue segnalazioni a chi di competenza". Da anni, risiedendo a Monreale da oltre 1/4 di secolo, ho esortato i Sindaci, da Caputo a Gullo, da Di Matteo a Capizzi e oggi il citato Arcidiacono, compresi gli Assessori con delega ai rifiuti urbani, di prendere un fattivo provvedimento, volto, non solo al rispetto dell'ordinanza riguardante la raccolta differenziata, ma anche e in particolare, alla valorizzazione delle segnalazioni dei Cittadini che pagano la TARI e che, come il sottoscritto, hanno sempre tentato inutilmente, di collaborare con le Forze dell'Ordine e con la stessa Amministrazione Comunale, ricevendone in cambio minacce anonime, etichette di "sbirro" pervenute anche da parte di qualche amministratore e conseguente assoluta solitudine che poi sfocia, come nel mio caso, così come insegna la triste Storia della Sicilia, nelle minacce, nelle lettere anonime e persino, come accaduto nel luglio 2021, con l'invio di un proiettile intercettato da Poste Italiane e consegnato alla Polizia di Stato. Capitolo a parte meriterebbe la promessa dell'Amministrazione riguardante le telecamere, una vera barzelletta, sempre promessa e in Via Veneziano mai vista. Monreale, lo sottolineo e, come sopra, me ne assumo la responsabilità, benché si attuino le consuete manifestazioni antimafia e una perseguita legalità di facciata, le quali coinvolgono quasi sempre ignari bambini che riempiono festosi le piazze, dove Dirigenti Scolastici, Insegnati e Istituzioni, gongolano soddisfatte, di strada ne ha molta da fare e la distanza di appena 3Km da Palermo, non solo non la fa crescere e non la contamina con le cose culturalmente migliori, ma la avvicina sempre più, alle zone più degradate a malfamate, per colpa della politica e dell'assenza dello Stato, del Capoluogo.