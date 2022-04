Monreale, dopo 26 giorni rimossa la discarica di via Veneziano

E' stata rimossa questa mattina alle 10 ad opera degli Operatori Ecologici dell'Azienda Mirto Rifiuti srl la discarica a cielo aperto da me segnalata a PalermoToday lo scorso 3 aprile. Per farla rimuovere, ci sono voluti ben 23 giorni di proteste piccate inviate alla messaggeria del sindaco Alberto Arcidiacono ed anche due esposti, uno dei quali contenente anche una denuncia contro ignoto che mi ha minacciato perchè da me colto gettare rifiuti per strada e, sempre dal sottoscritto, fotografato, presentati alla stazione carabinieri della Città.

Probabilmente la citata rimozione è anche dovuta alla imminente Festa del SS Crocefisso che, dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia della Covid-19, verrà riproposta nei giorni 1/2/3 maggio. Nel frattempo, nella giornata di ieri, sono stato testimone oculare della Processione dedicata alla Vergine Maria, estrinsecatasi lungo tutta la sopra citata via Antonio Veneziano e guidata da Parroco del Duomo Mons. Nicola Gaglio, il quale, seguito da tanti Fedeli in preghiera, non ha potuto, a mio avviso, non notare la discarica oggi rimossa e gli altri cumuli d'immondizia accumulatisi nel fine settimana.

Sono comunque scoraggiato e per nulla soddisfatto delle citata rimozione dei rifiuti, perché, ne sono certo, tra poche ore, questi si accumuleranno nuovamente, dal momento che i soliti e ben noti "sporcaccioni" operanti nella zona, sanno perfettamente dell'inesistenza del controlli che dovrebbero essere delegati alla locale polizia municipale.