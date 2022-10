Monreale, rifiuti abbandonati in via Veneziano e dintorni: "Non c'è verso di farlo capire a certi 'cittadini'"

Non c'è verso di farlo capire a certi "cittadini", non c'è verso di fare intervenire la polizia municipale e persino i carabinieri: non c'è giustificazione alcuna di gettare i rifiuti per strada, nel pieno centro storico di Monreale, a due passi dal Duomo.

La via Antonio Veneziano e i vicoli che su questa strada si affacciano - solo per citarne alcune, la via Sant'Anna alle spalle della "Casa delle Culture" - sono sempre invasi da rifiuti, a tutte le ore del giorno e della notte conferiti da gente, sia giovani che anziani, i quali di ottemperare alla raccolta differenziata porta a porta, da anni ormai attiva, proprio non ne vogliono sapere.

L'immagine di Monreale, spesso presa d'assalto dai turisti, i quali, dopo una visita a Duomo e al Chiostro e un frettoloso giro, fuggono via inorriditi, portando con loro foto e filmati che poi fanno il giro del mondo. Le attività commerciali ne risentono e la presenza dei turisti risulta irrimediabilmente della tipologia "mordi e fuggi".