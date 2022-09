Ho provato a segnalare la mini-discarica di rifiuti ingombranti ritratta in foto e da circa 15 giorni presente tra la confluenza della centrale salita Sant'Antonio e l'altrettanto centrale e trafficata via Antonio Veneziano, sia alla polizia municipale che al Comune di Monreale, ma non sembra esserci soluzione al problema e il disinteresse è totale.