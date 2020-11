Monreale, in via Veneziano rifiuti abbandonati in pieno giorno

Rifiuti abbandonati in pieno giorno in via Veneziano, a Monreale. La foto di questo scempio è stata scattata quest'oggi alle 12 e contestualmente è stata inoltrata al sindaco della città (un tempo normanna), Alberto Arcidiacono.

Si segnala - ancora una volta - tutto il disappunto per l'incresciosa situazione che si perpetua, senza che l'amministrazione comunale trovi una soluzione definitiva o che dia, quanto meno, un segnale della sua presenza e della sua volontà di individuare i responsabili. Non è accettabile, soprattutto in tempo di pandemia, il riproporsi giornalmente della vergognosa e poco onorevole situazione.