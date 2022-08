Monreale, due auto maldestramente parcheggiate paralizzano il traffico

E' rimasto per più di un'ora paralizzato il traffico a causa di due auto, come documentiamo nelle nostre foto, indebitamente parcheggiate sulla centrale e trascurata via Antonio Veneziano, snodo imprescindibile della città un tempo normanna, dove il "fai da te" è di casa e dove il codice della strada è affidato al libero arbitrio.

Tutti infatti sanno che la polizia municipale che stazione solitamente in forze davanti al Palazzo di città, ha le sue difficoltà di organico, potendo contare su un risicato numero di agenti e tutti sanno che il mezzo preposto per la rimozione forzata dei mezzi che ingombrano la sede stradale, non è sempre disponibile, poiché il Comune non ne possiede uno di sua proprietà.

I due automobilisti in oggetto, se la son presa con comodo, bloccando, non solo un esausto corriere alla guida di un furgone, ma persino la navetta delle Autolinee Giordano che effettua i collegamenti interni della città e di questa con le frazioni, provocando l'irritazione e i conseguenti ritardi degli esasperati e dal caldo spossati, utenti.

Gli agenti della municipale, anch'essi altrettanto trafelati, sono giunti sul posto dopo circa 30 minuti e questo nonostante un privato cittadino avesse telefonato al comando in nostra presenza e altro non hanno pututo fare se non elevare le contravvenzioni del caso.