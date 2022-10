Monreale: rimossi gli ingombranti in via Antonio Veneziano

Erano lì da oltre 15 giorni quegli ingombranti, abbandonati da persone ben note a tutti e dopo operazione eseguita in pieno giorno. Erano il frutto dello "sbarazzo" di un magazzino appena affittato e facevano penosa mostra all'angolo tra Salita Sant'Antonio e Via Antonio Veneziano, nel pieno centro storico di Monreale. Non erano stati nemmeno notati dalla Polizia Municipale, la cui auto, giornalmente e più volte al giorno, è obbligata a transitare su dette vie per raggiungere il Comando. Ieri l'ho quindi segnala al Palermotoday e contestualmente, via Pec, al Sindaco Alberto Arcidiacono che ha girato la mia nota alla Assessora alla Polizia Municipale Paola Naiami e così, questa mattina alla 9, si è presentata la Squadra di "Ecolandia", con tanto di compattatore e la discarica, giornalmente alimentata da mani "ignote", è stata rimossa. Non resta adesso che confidare nella buona educazione dei Cittadini, nella sempre promessa e mai realizzata installazione delle telecamere e nell'altrettanto poco praticata attenzione da parte delle "Guardie del Sindaco" alias Agenti di Polizia Municipale.