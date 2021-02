Monreale, i rifiuti dettano legge

Allego quattro foto da me scattate a Monreale. La prima, scattata in Via Antonio Veneziano, è del 21 gennaio 2021. La seconda, scattata nello stesso luogo e nella quale si vede un uomo con un sacchetto di rifiuti in mano, ritratto poco prima che lo gettasse per terra, è del 2 febbraio. La terza, scattata sempre in via Antonio Veneziano ma, questa volta, sulla scalinata dell'antica Fontana del Pozzillo, limitrofa alla casa del Poeta che da il nome alla Via, è di ieri mercoledì 3 febbraio ed infine. La quarta foto, è stata da me scattata questa mattina, giovedì 4 febbraio, sempre in via Antonio Veneziano. Risulta inutile ogni richiesta d'intervento alla polizia municipale ed ogni segnalazione al Primo Cittadino ed all'assessore competente.