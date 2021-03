Monreale, sei foto per un degrado infinito

Le sei foto sono state da me scattate questa mattina alle 10 circa e segnalano, oltre al profondo abbandono nel quale versa l'antica fontana del Pozzillo, il degrado della via Antonio Veneziano, strada centralissima e trafficata di Monreale. Il Comune proprio non ne vuole sapere di svolgere controlli e interventi risolutivi come l'installazione di telecamere. Una trasportino per neonato, i rifiuti sotto la foto di Padre Pio (a Monreale si attaccano ai Santi per disincentivare l'abbandono dei rifiuti), sempre accanto alla fontana del Pozzillo, due cumuli di rifiuti abbandonati tra l'impalcatura attualmente montata per recuperare una delle facciate della casa che fu del poeta monrealese.