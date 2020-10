Monreale, nessuna soluzione per l'immondizia di via Veneziano

Ecco come si presentava ieri sera alle 21 e così è rimasta sino alle 7 di questa mattina, la via Antonio Veneziano, centralissima e trafficata strada del centro storico di Monreale.

Disattese tutte le segnalazioni inoltrate al Comune che, sino ad oggi, non solo non ha preso alcun provvedimento fattivo ma fa solo promesse, oltretutto invano, come l'imminente installazione di telecamere di controllo.

Una situazione insostenibile che tocca tutta la via Veneziano, lunga circa 2 chilometri, a partire dall'antica fontana del Pozzillo, dove ha sede l'antica dimora del poeta Antonio Veneziano, sino a quasi alla caserma della polizia municipale.