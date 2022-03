Monreale, Chiasso Beato Pino Puglisi invaso dai rifiuti

Chiasso Beato Pino Puglisi, minuscolo cortiletto sito nel centro storico della Città un tempo normanna, versa nel più totale abbandono: panni sciorinati sopra la riproduzione dell'opera donata al Comune da Maestro Pippo Madè il 15 settembre 2020; pavimentazione danneggiata da privati a da alcuni ingressi di mezzi pesanti indebitamente autorizzati dalla Polizia Municipale in area pedonale non camionabile e, come si evince dalla foto, rifiuti accatastati e non spazzati così come dovrebbero giornalmente provvedere gli Operatori dell'Azienda Mirto Rifiuti srl e, come se non bastasse, led al pavimento mai ripristinati nonostante le segnalazioni più volte inviate, anche attraverso PEC, all'attenzione del Sindaco Alberto Arcidiacono.

A segnalare Rosario Lo Cicero Madè che aggiunge "mi sono occupato personalmente del recupero di Chiasso Beato Pino Puglisi ed è stata una dura battaglia condotta contro gli ostacoli posti dallo stesso Comune, oggi tutto versa nel degrado e nell'abbandono e persino la pulizia del cortiletto è stata lasciata alle mie cure, proprio come se l'area fosse privata e non fosse di pertinenza del Comune. Ho presentato diversi esposti - conclude Rosario - uno dei quali approdati in Procura".