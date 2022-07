Temperature torride e rifiuti per strada a Monreale: perché il Comune non risponde?

Nel pieno centro storico di Monreale e in particolare sulla trafficata e centralissima Via Antonio Veneziano, nonostante le temperature torride di questi giorni, si registra, ancora una volta, l'immancabile presenza di rifiuti abbandonati, lasciato per strada, davanti le attività commerciali ed al calpestio di pedoni e mezzi di locomozione in transito.

La situazione inestirpabile, sulla quale, nonostante i miei tanti esposti, il Comune e le forze dell'ordine, a cominciare dalla polizia municipale, non vogliono prendere un fattivo e serio provvedimento, va avanti, come mostra la foto allegata, dallo scorso sabato, regalando ai turisti e agli abitanti, a cominciare da quelli che ottemperano alla raccolta differenziata porta a porta e che pagano la Tari: uno spettacolo indecente che mette oltretutto a rischio, visto l'alto numero di ratti e blatte, la più basilare norma di igiene pubblica e ambientale.

A questo si aggiunge l'impossibilità di mettersi telefonicamente in contatto, sia che con il gabinetto del sindaco Alberto Arcidiacono che con la stazione della polizia municipale poiché tutti i numeri rintrracciabili nel sito istituzionale dell'ente risultano essere fuori servizio.