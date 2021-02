Monreale: ancora tra i rifiuti la scalinata della Fontana del Pozzillo

La foto è stata da me scattata quest'oggi alle 12,15, nonostante, alla prima luci dell'alba, come ogni mattina, gli operatori ecologici della "Ecolandaia" che - come diffuso da alcuni quotidiani on line locali - percepirà nel 2021, circa tre milioni di euro del contribuenti, per provare a tenere pulita la Città. Il luogo è quella della scalinata limitrofa l'antica Fontana del Pozzillo, situata accanto alla casa che fu del poeta Antonio Veneziano. La preoccupazione del sottoscritto che, a quanto pare non combacia e non si sposa con quella dell'Amministrazione Comunele guidata dal Sindaco Alberto Arcidiacono, è riconducibile anche al Covid-19: chi mi assicura che tra quei rifiuti non ce ne siano anche di persone positive al virus, visto che a Monreale, dai dati diffusi nelle giornata di ieri, si contano quasi 170 casi accertati?