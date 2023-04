Monreale, l'annoso problema della "munnizza" in via Veneziano

Da sedici anni ormai mi batto contro questo malcostume che vede gettati, a tutte le ore del giorno e della notte e in particolare nei fine settimana, i rifiuti per strada nel pieno centro storico, dove è peraltro attiva, da anni, l'ordinanza sulla racconta differenziata porta a porta. Inutile, sino a oggi, chiedere l'intervento della polizia municipale, inutile rivolgersi agli assessori e persino inutile chiedere l'intervento dei carabinieri, i quali sostengono che questo tipo d'interventi non rientra nella loro competenze. La promessa delle telecamere resta una chimera e lo spettacolo per i turisti e per i cittadini che pagano, come me i tributi, è desolate e viene animato giornalmente dalla presenza di grossi ratti di fogna.