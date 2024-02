"Io, finito in una buca col monopattino in via Oreto e la mia spalla ormai compromessa"

Gallery





Buonasera, leggendo un vostro articolo mi è venuta voglia di segnalare anche il mio caso. Il 7 dicembre scorso, a causa di una buca in via Oreto, sono caduto per strada col mio monopattino. Sono stato soccorso da due ragazzi che hanno chiamato l'ambulanza. Portato al pronto soccorso la diagnosi è stata: frattura pluriframmentaria scomposta della testa dell'omero. In sostanza l'uso totale dell'articolazione della spalla è compromessa. Ricovero di 7 giorni, delicato intervento di 3 ore. E adesso fisioterapia, sperando di non subire altri interventi. Purtroppo non è esclusa l'ipotesi di installare la protesi.