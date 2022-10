Via Enzo Biagi nel degrado: "Monopattini a noleggio lasciati tra i rifiuti"

Capita che per noleggiare un monopattino lo si debba prelevare in strade chiuse e non percorribili se non addirittura in mezzo ai rifiuti. Diventa pertanto una triste avventura. Tutto questo accade in via Enzo Biagi, una bretella di strada chiusa al traffico che unisce viale Regione Siciliana Nord Ovest con via Pietro Nenni. La mancanza di rispetto, il senso civico e l'amore per la città sono valori ancora molto distanti. Il consigliere della sesta circoscrizione Pietro Bucchieri.