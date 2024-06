In via Roma, all'incrocio con via Principe di Belmonte, stamattina ho notato due monopattini della Helbiz con il logo del Comune di Pisa. Probabilmente la società ha deciso di portarli a Palermo dopo averli utilizzati nella città toscana. Non credo ci sia nulla di vietato, ma mi chiedo: è corretto offrire un servizio con mezzi così vecchi e sporchi?