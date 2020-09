A Mondello il surf d’inverno

Questo è il weekend in cui i surfisti di Mavericks, uno spot per la pratica del big wave surfing situato al largo della costa nord della California, si radunano per sfidare le onde. Tutti pensano che il surf sia l’Endless summer, ma è il Winter opening, perché il vero surfista surfa d’inverno. Infatti nell’Oceano Pacifico arrivano delle correnti provenienti dall’Alaska che si mischiano col vento anche da terra, il famoso Santana, che alza le onde adatte a surfare. Stamattina, nel nostro mare di Mondello, si sono ricreate le condizioni per il surf d’inverno e un gruppo di appassionati palermitani ne ha subito approfittato. Per cavalcare un’onda devi accettare di cadere e rialzarti,come nella vita, entri nell’onda per sentirti bene, per ripulirti, non è difficile capire che l’onda buona è arrivata: monta, cresce, diventa verticale, bisogna prenderla nel momento giusto, non un attimo prima, non un attimo dopo e se lei te lo consente sei in cima e sei un vero leone.