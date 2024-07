Sono venuto in ferie a Mondello da Ravenna con la mia famiglia e non pensavo proprio di trovare una così rinomata località di mare ridotta uno schifo! Sono in via Carbone e si fatica a camminare sui marciapiedi, tanto sono sporchi! Provate a passare di fronte all'ufficio postale e vedete voi se è il caso di vergognarsi o no! Non verrò mai più.

Marco Valgiusti