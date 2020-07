"A Mondello lidi semivuoti e spiaggia libera affollata"

Finalmente posso concedermi un bagno a Mondello! È domenica, ma confido nell'orario mattutino e alle 8.15 ho già posteggiato. Cerco un lido attrezzato, ma aprono tutti alle 9, sia quelli della società sia gli altri. Dopo un'oretta di attesa sotto il sole, riesco a guadagnare un lettino vicino al mare e faccio un tuffo. Poi passeggiata in direzione dello Stabilimento, la situazione è questa: spiaggia libera e tutta la battigia affollati da ore; lidi attrezzati semivuoti o vuoti. Questo perché non c'è nessun tipo di concorrenza o di diversificazione dell'offerta: prezzi alti e inizio dei servizi alla stessa ora. Un'ottima operazione di marketing e massima attenzione al bisogni dell'utente. Lo so, sono un'idealista e faccio anche parte di coloro che rimpiangono le cabine. I miei genitori l'hanno affittata per 52 anni e ora mi manca.