Questa è la scena alla quale ho assistito ieri pomeriggio a Mondello: persone che aspettavano da più di un'ora alla fermata, nella speranza che passasse un autobus.

Mi chiedo come mai l’amministrazione comunale e l’Amat non si sbrighino a prendare gli autisti dalla graduatoria di un concorso già espletato e quindi pronti ad essere assunti per migliorare un servizio oggi scadente.