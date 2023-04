Gallery



In via Pindaro, angolo via Saffo, a Mondello, si trovano legno, ferro, rottami, materassi, plastica, rami secchi depositati da incivili. Immagine "suggestiva" per i turisti che credono di arrivare nella capitale della cultura. Il Comune non può certamente perseguire questi professionisti dell’ignominia ma può rimediare ripulendo il tutto.