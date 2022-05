Mondello e i "palermosauri" che parcheggiano le auto a pochi metri dal mare

Gallery





Sarebbe bello potere osservare il golfo di Mondello, peccato però per quei "palermosauri" che scambiano la propria auto per una barca di pescatori e la posteggiano a pochi centimetri dal mare. Cosa si fa pur di non fare quattro passi a piedi.

Polizia e vigili - impegnati a presidiare il lungomare pedonalizzato - non controllano la piazza di Mondello.

Inoltre sui marciapiedi bisogna fare lo slalom, visto che i venditori ambulanti occupano quotidianamente ogni spazio libero (panchine ed aiuole comprese) per esporre le loro mercanzie. Va bene la tolleranza, però...