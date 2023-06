I parcheggi a Mondello: "Strepitosa l'applicazione per pagare i ticket online"

Non è tutto così catastrofico nella nostra Palermo e la nostra Mondello. Lavoro a Milano da anni, ma scendo frequentemente nella mia Palermo per svago o per lavoro. Ed ecco che comincia l'estate.

Mi dirigo a Mondello. Viabilità modificata ma sono d'accordo: quella carovana di smog sul lungomare era inguardabile. Anzi, se creassero un bel tram elettrico dal centro alla borgata sarebbe il massimo. Via le auto per sempre da Mondello. Parcheggio subito, leggo i soliti cartelli, un attimo di titubanza, hanno cambiato le zone tariffarie ma... udite udite, pago il ticket online con l'applicazione strepitosa palermobilità online. Carichi quanti soldi vuoi, inserisci la targa e lui scala il credito in automatico mentre sei comodamente al mare. Niente ticket, niente gratta e vinci obsoleti.

Se proprio si dovesse fare una critica a Mondello: i marciapiedi e la pulizia. Per Dio, sistemateli questi benedetti marciapiedi. Non credo ci voglia molto a capire che si tratta di un luogo turistico. Sindaco, sveglia: anzichè pensare alla ruota panoramica o alle sagre di paese, occorre aggiustare lo sfacelo dei marciapiedi.