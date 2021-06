Mondello, si riducono i parcheggi per i disabili

Meno parcheggi per i disabili a Mondello. Eliminati due posti in via Glauco, due di fronte all'antico stabilimento balneare, due davantial Bar Touring e via Teti ed uno dove hanno piazzato i dissuasori, all'altezza della gastronomia Ganci.

Complimenti a chi di dovere. Mai nessuno invece a controllare se le auto parcheggiate hanno pass o disabile a bordo... Però ovviamente vanno ad eliminare posti per diversamente abili, nonostante vi sia anche un lido a loro adibito. E il signor sindaco ha il coraggio di definire Palermo città europea.