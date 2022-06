Gallery



Mondello non merita questo degrado. Stamattina mi sono recato a fare un bagno nella nostra meravigliosa Mondello ed ho trovato questa sorpresa. Dove sono i servizi? Perché il Comune di Palermo non interviene multando severamente i trasgressori? Chi lascia i sacchetti lì si dovrebbe vergonare insieme a chi non fa nulla per prevenire tutto questo. Scusaci ancora una volta Mondello