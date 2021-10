Mondello o Venezia?

Stamattina come al solito Mondello come Venezia. Esco alla buon ora con stivaletto appena sotto il ginocchio e mi reco alla fermata dell'autobus (linea 806) zona hotel Palace. Aspetto l'ora "X" ma del mezzo nessuna visione, dentro di me penso che l'allagamento sta rallentando la corsa, passa anche l'ora "X+15 minuti", ancora niente. Dopo aver atteso circa 30 minuti decido di chiamare una amico autista dell'Amat per chiedere notizie fresche (nel frattempo mi sono rinfrescati con gli tsunami creati dai passaggi delle macchine) e apprendo con enorme stupore che i capolinea degli autobus di via Circe sono stati spostati alla Sirenetta perché le strade sono allagate. Cur.... e vastuniatu!!!!!! Quindi non solo mi è difficile raggiungere da casa la fermata perché l'acqua (chiamiamola così) è dieci centimetri sopra il marciapiede ma pure a piedi sono rimasto.

La rabbia è tanta e penso dentro di me "questi geni pensano di portare il tram Mondello (mezzo elettrico su rotaie e con piano calpestio basso) quando neanche l'autobus (mezzo gommato con piano calpestio alto) può transitare (mah!). Continuo il mio pensiero......anche io, uomo mediocre, potrei governare questa città, in 20 anni non è stato preso nessun provvedimento per le fogne di Mondello, la spazzatura è ovunque, le strade un colabrodo, il traffico alla paralisi, il cimitero al collasso, ponte Corleone=ponte tibetano.......Anche io il aindaco lo so fare!!!!!