"Mondello, una perla deturpata dagli abusivi..."

Gallery







Come da foto in allegato, appare vergognoso come sul litorale di Mondello in prossimità della piazza sia letteralmente impossibile passeggiare, in quanto quasi tutto il marciapiede e lo spazio che serve a vedere il bellissimo panorama del golfo sono presi d'assalto dai venditori ambulanti che occupano ogni angolo.

Come si nota dalle foto, uno dei tanti venditori ambulanti di borse, ha creato un vero e proprio bazar a terra, prendendosi abusivamente un intero spazio, con tanto di luci che illuminano la sua merce.

Mi chiedo come mai il Comune non intervenga mai su questo problema, che a Mondello è presente 365 gionri all'anno. Mi chiedo come mai i controlli vengano solo effettuati ai negozianti che pagano regolarmente non solo le tasse, ma pagano anche un affitto, la luce, l'acqua, ecc ecc.

È una vergogna avere una perla di Palermo ridotta in questa maniera, nelle mani dei venditori abusivi che quasi sempre occupano il suolo pubblico dal Charleston fino alla piazza di Mondello. Infine, mi chiedo come mai il Comune dorma su questa problematica, facendo orecchie da mercante e facendo finta di non vedere il problema. Tra immondizia e degrado, tra ambulanti abusivi e marciapiedi rotti e isola pedonale fantasma, vorrei capire a quale "perla" si riferisce il nostro "amato" sindaco di Palermo, perché di perla Mondello, ogni anno che passa, non ha proprio nulla.