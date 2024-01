Paura al molo trapezoidale, bimbo di 3 anni cade in acqua: "Salvato dalla madre ex pallanuotista"

Salve, ieri sera io e mia moglie ce la siamo vista brutta. Eravamo al molo trapezoidale insieme ai nostri bambini di 3 e 5 anni ed altri amici per ammirare lo spettacolo di acqua e in un momento di distrazione nostro figlio di 3 anni è finito in acqua. Per fortuna che lei, ex pallanuotista e bagnina si sia prontamente buttata a salvarlo altrimenti chissà cosa staremmo a raccontare.

Devo ringraziare i ragazzi della cCurma e alcuni ospiti del locale che prontamente ci hanno dato una mano e vestiti asciutti per il bambino e solo dopo qualche minuto abbiamo visto arrivare la guardia giurata a chiederci se tutto fosse apposto. Mi chiedo se la sicurezza di questo posto abbia lasciato troppo spazio alla bellezza. Spero che chi di dovere prenda in considerazione provvedimenti perché quello che abbiamo vissuto noi sia evento unico.