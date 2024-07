Molo di Mondello preso d'assalto: "Barche violate e tuffi acrobatici dalla mattina alla notte"

Scrivo per segnalare un fatto alquanto bizzarro ma preoccupante allo stesso tempo. Al molo peschereccio di Mondello, durante tutta la stagione estiva, ma in generale quando il tempo lo consente, viene preso d'assalto da centinaia di giovani che in barba al divieto di balneazione, divieto di accesso, ogni giorno affollano la punta del molo, esibendo tuffi acrobatici ma pericolosi allo stesso tempo. Pericolosi per il transito delle imbarcazioni (all'ingresso del porto si localizzano i tuffi). Salgono sulle imbarcazioni ormeggiate e le vandalizzano, oltre al rischio che possano scivolare dalla barca e farsi male con le conseguenze del caso sia per loro che per i proprietari delle imbarcazioni.

Negli ultimi giorni hanno divelto persino il palo del fanale di segnalazione del porto, che al momento ne è sprovvisto. Tutto ciò accade lì ci si la sede della capitaneria e anche le telecamere al centro del molo delle forze dell'ordine. Ma nonostante gli interventi non si riesce ad arginare il fenomeno. Eppure basterebbe intanto chiudere i varchi di accesso e mettere un servizio di vigilanza.

Per non parlare della sporcizia e del degrado oltre ai furti alle imbarcazioni e minacce ai proprietari che si lamentano. Noi siamo proprietari di un peschereccio e siamo costretti a stare in barca fin quando non decidono di andare via. Ma anche la notte il molo si trasforma in una giungla di ragazzi che fanno uso smodato di alcol e droghe.