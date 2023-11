Modifica del piano commerciale per i negozi in via Roma: "Un'operazione a costo zero, ma ancora nulla di fatto"

Modifica del piano commerciale a Palermo? Un'operazione a costo zero, ma ancora nulla di fatto. Si parla da 15 anni di modificare l'articolo 5 del commercio cittadino: tutti o quasi sono d'accordo - Confcommercio, Assoimprese e pure l'Ance chiedono la modifica di una norma ormai obsoleta - perché oggi in tutte la grandi città d'arte, di cultura e turistiche ci sono i grandi store che hanno bisogno di grandi spazi commerciali.

Ma se le giunte Orlando sono state incapaci, sorde e persino infastidite da questa richiesta, bloccando di fatto l'apertura di tanti store, questa amministrazione Lagalla sembra che ci prenda in giro. Dopo più di un anno di amministrazione, gli assessori Carta e Forzinetti ancora non sono riusciti a modificare questo piano commerciale. Eppure si gonfiano il petto per l'apertura di nuova libreria in via Roma.

Allora cos'è che non fa portare a termine questa modifica del piano commerciale? C'è chi dice che si è impantanato al Vas (valutazione ambientale strategica), chi dice che la colpa è dei dirigenti, chi dice che la colpa è dei consiglieri di opposizione che si opporrebbero alla modifica del piano commerciale. Io sinceramente non conosco la verità pure perché non sono un politico, ma la cosa assurda è che una città alla fame come Palermo, una città devastata dalla disoccupazione, una città cosi problematica come questa, dovrebbe fare di tutto per accogliere investitori di tutti i brand perché sono loro a portare lavoro, economia e persino presidio di legalità contro la delinquenza.

Dove ci sono vetrine e insegne accese c'è gente e c'è vita, a differenza di oggi che via Roma è un deserto commerciale e con il calare della luce diventa terra di nessuno specie verso la stazione centrale. Chiudo facendo un appello agli assessori comunali Forzinetti e Carta e anche all'assessore regionale Tamajo: siete tutti palermitani, non prendete in giro la vostra gente. Se volete davvero modificare il piano commerciale lo potete fare subito, tra l'altro a costo zero, perché il Comune e la Regione non devono spendere manco un euro, dato che non è un'opera strutturale. Al massimo, se proprio la dobbiamo definire, questa è "un'opera burocratica". Forza!