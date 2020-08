Il mistero del mercatino di viale Francia: "Dopo l'ordinanza nulla è cambiato"

A più di due mesi dall'ordinanza del Comune per sgomberare l'attuale sede del mercatino di viale Francia e trasferirsi nelle vie vicine, sedi definitive assegnate per lo svolgimento di tale mercato, ad oggi nulla è cambiato. Il martedì continua ad essere per noi residenti un incubo che dura da anni, Siamo bloccati in casa, altissimi sono rischi per la salute e la sicurezza, notevoli disagi per la viabilità. E alla ripresa delle aperture delle scuole, parecchie dislocate nella zona, succederà il caos. Perchè non viene rispettata l'ordinanza? È legale tutto ciò? Speriamo che qualcuno possa darci una risposta.