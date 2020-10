Misilmeri, rifiuti ingombranti vicino alla pedana del metano

L'amministrazione precedente non aveva trovato di meglio che destinare un sito centralissimo del paese, su via Longo, di fronte all'ufficio postale e adiacente la scuola elementare Traina, per la discarica dei rifiuti Raee. I "distratti" scaricano qualsiasi cosa, di giorno e di notte, persino sulla pedana della centralina del metano. Dobbiamo saltare tutti in aria?