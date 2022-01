Via Castellana, compattatore della Rap va in avaria e blocca l'entrata di un residence

Gallery



Disavventura pomeridiana per gli abitanti di un residence in via Castellana, la strada che porta a Bellolampo. Un compattatore della Rap infatti ha rotto la coppa della l'olio ed è andato in avaria. Sfortunatamente però il mezzo si è fermato proprio davanti al cancello del civico 206. Oltre a invadere la strada d'olio, il compattatore ha letteralmente bloccato l'entrata e l'uscita delle auto dal residence. Provocando non pochi disagi ai residenti.